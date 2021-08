Notte di controlli sul litorale: identificate oltre 80 persone

Servizi straordinari interforze di controllo del territorio, con la partecipazione di pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, nella serata di ieri, sabato 7 agosto, e per l’intera nottata sul litorale pisano, per rispondere alle richieste di maggior sicurezza da parte dei cittadini e assicurare il rispetto e la corretta applicazione delle disposizioni impartite per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.





Nell’ambito del servizio sono stati effettuati posti di blocco sulle principali direttrici viarie del litorale e controlli in alcuni esercizi pubblici.Nel complessoe controllati 30 veicoli e 6 esercizi pubblici. Denunciate all’autorità giudiziaria 2 persone: uno straniero, trovato a vendere merce con marchi contraffatti sul lungomare a Marina di Pisa; un italiano proveniente da una provincia limitrofa, fermato ad un posto di controllo in apparente stato di ebbrezza, denunciato alla Procura della Repubblica perché si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest.