Discoteche senza permesso e musica ad alto volume: controlli a tappeto nei locali del litorale

Intensa attività di controllo a partire dal mese di giugno, da parte di Questura e Polizia municipale di Pisa, sugli stabilimenti balneari, sui locali da ballo e sui pubblici esercizi del litorale, a seguito di segnalazioni ed esposti.

Particolare attenzione è stata posta alla prevenzione al consumo di alcolici da parte di minori.

Nel corso dei controlli, che hanno l'obiettivo di salvaguardare la sicurezza dei clienti e rispettare il riposo dei residenti e dei villeggianti, sono state riscontrate alcune irregolarità da parte dei gestori delle attività commerciali:

- quattro titolari di esercizi pubblici segnalati alla Procura della Repubblica di Pisa per l’esercizio di intrattenimento danzante senza licenza e fuori dagli orari consentiti;

- cinque sanzioni amministrative per violazione in materia di impatto acustico e diffusioni sonore (circa seimila euro di sanzioni complessivamente elevate).

"I controlli amministrativi sono ancora in corso poiché la stagione balneare è ancora in piena attività e il legittimo desiderio di divertimento deve andare di pari passo con le normative vigenti in tema di sicurezza per evitare spiacevoli incidenti dovuti alla presenza di tante persone concentrate nei locali del litorale" sottolineano dalla Questura di Pisa.