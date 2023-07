Nel pomeriggio di ieri, 4 luglio, la Polizia di Pisa ha effettuato nel centro cittadino, con particolare attenzione all’area urbana della Stazione Centrale ed alle zone limitrofe, specifici servizi straordinari di controllo del territorio interforze, finalizzati alla repressione del fenomeno della presenza irregolare di soggetti stranieri, alla prevenzione dei reati di microcriminalità, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e di tutte quelle condotte che minacciano l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso del servizio sono state identificate 26 persone e controllati 18 veicoli.

Il servizio straordinario è stato organizzato anche per la serata, fino alla notte, con un focus diverso: prima i controlli antiprostituzione sul tratto urbano della via Aurelia e poi a concludere nella zona della movida, in piazza Vettovaglie e dintorni. Nel corso del servizio sono state identificate una dozzina di giovani, quasi tutte cittadine rumene, che stazionavano nei punti chiave della via Aurelia, tra i Navicelli e Madonna dell’Acqua. Sono stati effettuati anche posti di controllo, nei pressi dei distributori di carburante che a volte vengono utilizzati dalle prostitute. Sono stati identificati a fini preventivi alcuni probabili clienti, che alla vista delle Forze di Polizia impegnate nei controlli hanno proseguito la marcia senza fermarsi. Nessuna criticità da segnalare. Questi controlli, scaturiti dalle segnalazioni dei residenti, continueranno a cadenza periodica, assicura la Questura.