Controlli della Polizia municipale nelle strade della movida

Serata di controlli e sequestri da parte degli agenti del Nosu della Polizia Municipale nel centro storico di Pisa.

In zona stazione è stata sequestrata una notevole quantità di vestiario abusivamente messo in vendita da un pregiudicato tunisino che aveva approntato una improvvisata esposizione sul marciapiede di viale Gramsci. Nella stessa occasione è stato bloccato anche un connazionale a bordo di una bicicletta rubata, che è stata posta sotto sequestro.



La Municipale ha poi fornito supporto al personale dell’Istituto Vendite Giudiziarie nello sgombero dell’immobile conosciuto come 'ex officine Sbrana' di via S. Andrea, dove sono stati rintracciati due pregiudicati senza fissa dimora. I due erano in possesso di un coltello di circa 40 cm, per il quale sono stati denunciati.



I controlli si sono poi spostati nella zona della movida con cinque esercizi commerciali sanzionati a vario titolo per l’occupazione abusiva del suolo pubblico con merci ed espositori che impedivano il passaggio dei pedoni. Dopo aver identificato e controllato diversi soggetti noti per aver commesso reati inerenti le sostanze stupefacenti e che gravitano abitualmente fra Lungarno Pacinotti e piazza Vettovaglie, gli agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo di una cassa elettronica di amplificazione che emanava musica ad altissimo volume su un tavolino di piazza Vettovaglie ed in possesso di un gruppo di studenti spagnoli aderenti al progetto Erasmus.



Poco dopo gli agenti coordinati del Nosu si sono spostati in piazza dei Cavalieri dove hanno sequestrato un'altra grossa cassa di amplificazione in funzione sul sagrato della chiesa di Santo Stefano, anche stavolta in possesso di un gruppo di stranieri.

In entrambi i casi la presenza delle casse era stata segnalata dai residenti, esasperati dal fracasso prodotto.