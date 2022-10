14enne torna a casa ubriaca: la madre fa incastrare il venditore di alcolici

Notte di controlli nella zona della movida quella appena trascorsa, tra venerdì 21 e sabato 22 ottobre, per gli agenti del Nosu e del Nucleo Centro Storico della Polizia Municipale.



Il titolare di un minimarket in piazza Vettovaglie è stato sorpreso a vendere bevande alcoliche ad una ragazzina minorenne di 14 anni. La bimba aveva già acquistato alcol nello stesso esercizio alcuni giorni fa ed era tornata a casa in pieno stato di ebbrezza. La mamma si era quindi rivolta agli agenti coordinati dal commissario Paolo Migliorini sporgendo una particolareggiata denuncia.

Ieri sera la mamma coraggiosa ha riaccompagnato la figlia in piazza assieme alla Polizia Municipale. Il titolare del minimarket, di nazionalità bengalese e residente a Pisa, ha venduto di nuovo alcune bottiglie di birra alla ragazzina, palesemente minorenne, battendo anche il relativo scontrino. Immediato l’intervento degli agenti che lo hanno identificato e denunciato per il reato di illecita somministrazione di bevande alcoliche a minori. Seguirà un provvedimento di chiusura dell’esercizio.



Sanzionati anche un kebab di piazza Garibaldi con verbale da 6666 euro per aver venduto bevande alcoliche dopo la mezzanotte ed una pizzeria di via delle Colonne, con verbale da 100 euro, per non aver rispettato l’orario di chiusura.



L’attività è proseguita in piazza Cavalieri, dove gli agenti hanno sequestrato ben quattro casse acustiche elettroniche di diverse dimensioni (una alta un metro e munita di ruote) in diversi punti della piazza. In un caso, per evitare la sanzione amministrativa, i presenti che ballavano intorno alla cassa, hanno preferito non rivendicarne la proprietà e così il sequestro è scattato contro ignoti.





Sequestrati inoltre 60 bottiglie di birra, 20 litri di vino sfuso rosso e bianco e diverse altre bottiglie di superalcolici, posti illecitamente in vendita in area pubblica.Dal Comando di via Battisti sottolineano ancora una volta il fondamentale contributo offerto dai cittadini residenti, che permettono alla Polizia municipale di condurre interventi precisi ed efficaci.