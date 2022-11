Movida, controlli della Polizia: arrestato spacciatore

Controlli per arginare comportamenti illeciti e di microcriminalità legati al fenomeno della movida nella serata di ieri, 18 novembre, e fino a notte fonda da parte della Polizia di Stato a Pisa.

Nel corso del servizio sono state identificate 46 persone, controllati 23 veicoli ed elevate 2 contestazioni per violazione del Codice della Strada.

Una pattuglia durante la serata ha proceduto al controllo di due extracomunitari in Piazza Vittorio Emanuele. Uno dei due, un cittadino tunisino 23enne in regola con la normativa sul soggiorno, è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish e segnalato amministrativamente come assuntore alla locale Prefettura. Lo stupefacente è stato sequestrato.

Inoltre una pattuglia della Sezione Narcotici della Squadra Mobile della Questura, in abiti civili proprio per rilevare potenziali spacciatori, ha arrestato in flagranza di reato, per il reato di spaccio di stupefacenti, un cittadino guineano 24enne, nullafacente, in Italia senza fissa dimora, con a carico già condanne per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma.



Il giovane è stato notato dagli agenti, che si erano appostati simulando di essere normali avventori della movida, mentre intorno alle 00.30 in Piazza delle Vettovaglie cedeva della sostanza stupefacente a due giovani lucchesi di 26 e 28 anni. I poliziotti sono così intervenuti ed hanno bloccato questi ultimi e, poco distante, mentre tentava di sparire tra la folla, lo spacciatore.



Sottoposti a controllo sul posto i due acquirenti sono stati trovati in possesso di un paio di grammi di hashish, che è stato sequestrato, per cui gli è stata contestata la segnalazione amministrativa come assuntori di stupefacente. Lo spacciatore invece, arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato ristretto presso le camere di sicurezza della Questura e stamani è stato scortato dai poliziotti in Tribunale. Il giudice ha convalidato l’arresto e, a seguito di richiesta dei termini a difesa, lo ha sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora a Pisa, aggiornando il dibattimento sul merito al 2 dicembre prossimo.