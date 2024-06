I Carabinieri della Compagnia di San Miniato, nella serata di ieri 26 giugno, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio svolto sulle principali arterie del Comune e presso i principali luoghi di aggregazione di giovani e giovanissimi. Lo scopo è stato la prevenzione e repressione dei reati, in particolare per la tutela pubblica circa il fenomeno della movida, che in centro richiama numerose presenze. Il dispositivo ha visto l’impiego, oltre del personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, anche dei militari delle Stazioni Carabinieri di San Miniato, Ponte a Egola, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno e Terricciola. Ha consentito complessivamente l’identificazione di un centinaio di persone e il controllo di 81 veicoli e di 3 esercizi pubblici.

Nel corso dei numerosi posti di controllo svolti nell’arco dell’intera serata, i militari dell’Arma hanno proceduto ad un sistematico controllo dei veicoli, soprattutto motocicli, ciclomotori e mini-car, procedendo ad elevare 14 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada: nello specifico i trasgressori, quasi tutti giovanissimi, sono stati sanzionati, tra l’altro, per mancata revisione, mancato uso delle cinture di sicurezza, luci di posizioni non funzionanti, mancanza dei previsti specchietti e guida con telefonino.

Al termine degli accertamenti un ciclomotore è stato sottoposto a fermo amministrativo con conseguente ritiro della carta di circolazione, in quanto circolava con la targa installata in modalità diversa da quanto previsto dal Codice della Strada (inclinazione verso l’alto eccessiva al fine di non essere letta/rilevata dai vari sistemi di controllo velocità), mentre una patente di guida è stata ritirata in quanto scaduta di validità.