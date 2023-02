Controlli: il Nosu sanziona tre parcheggiatori abusivi e denuncia un uomo

Nella giornata di venerdì 10 febbraio, gli agenti del Nucleo Centro Storico della polizia municipale di Pisa hanno effettuato un’attività straordinaria di controlli di polizia amministrativa e polizia giudiziaria che ha portato a fermare in flagranza di reato un extracomunitario che aveva appena rubato alcuni capi di abbigliamento presso il negozio H&M di Corso Italia e alla sanzione di due soggetti extracomunitari scoperti ad esercitare abusivamente attività di parcheggiatori in via Andrea Pisano. Un ulteriore soggetto è stato sanzionato in piazza Carrara, grazie alle segnalazioni dei residenti.

Dapprima, l’attività si è concentrata sulla zona dell’area monumentale, dove non gli agenti non hanno registrato la presenza di venditori abusivi, probabilmente per i numerosi e assidui controlli effettuati negli ultimi mesi. Successivamente le verifiche si sono spostate su via Andrea Pisano e piazza Carrara, dove gli operatori hanno sorpreso nuovamente tre parcheggiatori abusivi, sanzionati per violazione dell’art. 7, comma 15 bis del Codice della Strada: agli abusivi è stata perciò contestata una sanzione che può arrivare fino a 3096 euro: in caso di recidiva, i medesimi saranno inoltre denunciati all’autorità giudiziaria. Oltre alla sanzione, i tre uomini hanno ricevuto un ordine di allontanamento per 48 ore dalle zone citate, interessate da particolari normative di tutela del decoro e della sicurezza urbana: l’inottemperanza all’ordine di allontanamento comporterà l’applicazione di una sanzione fino a 900 euro, oltre all’eventuale irrogazione del Daspo urbano da parte della Questura.

Infine, gli agenti si sono spostati su Corso Italia, per proseguire con le indagini e la prevenzione nei confronti dei reati predatori nella zona, dove, in seguito ad attività di costante pedinamento e controllo, è stato sorpreso un cittadino senegalese intento a rubare: gli operatori lo hanno fermato immediatamente fuori dal negozio e lo hanno denunciato a piede libero per tentato furto.