Controlli in centro: sequestrate 250 bottiglie di alcolici destinate alla vendita abusiva

Nella serata di sabato 2 aprile nelle strade e nelle piazze del centro storico le forze dell'ordine hanno svolto i consueti controlli a esercizi commerciali e persone. Nel corso delle verifiche gli agenti hanno multato il gestore di un minimarket per la vendita di bevande alcoliche fuori l'orario consentito e hanno sequestrato anche tre biciclette utilizzate per la vendita degli alcolici in piazza dei Cavalieri. Sui tre mezzi c'erano complessivamente 250 bottiglie di alcolici e superalcolici, tutte sequestrate.

Durante l'intero servizio di controllo gli operatori delle forze dell'ordine hanno identificato 30 persone e controllato un veicolo con individui sospetti a bordo. E in totale, sui 20 esercizi commerciali controllati, sono state notificate 7 sanzioni amministrative: cinque per mancato utilizzo della mascherina di protezione all'interno di locali pubblici e altre due per la vendita abusiva di alcolici. L'ammontare complessivo delle multe è di 13.600 euro.