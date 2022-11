Alimenti e cosmetici irregolari per la vendita: nei guai due commercianti

Aveva messo in vendita senza indicazioni obbligatorie in etichetta e in lingua italiana prodotti alimentari vari e prodotti cosmetici di varie marche. E' finito così nei guai un esercente controllato dai Carabinieri della Compagnia di Pontedera, insieme ai Nas di Livorno.

Nella circostanza sono state sequestrate 52 confezioni di alimenti e 85 confezioni di cosmetici.

Il commerciante è stato segnalato all'autorità amministrativa e ha ricevuto sanzioni per diverse migliaia di euro.

Inoltre, sempre i Carabinieri del Nas hanno segnalato il titolare di un'altra rivendita, contestandogli di aver detenuto prodotti alimentari vari preimballati (salse e condimenti) privi delle indicazioni di etichettatura in lingua italiana.

I militari hanno sequestrato 30 kg di alimenti ed elevato, anche in questo caso, una sanzione di diverse migliaia di euro.