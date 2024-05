Controlli dei Nas nel sanminiatese: chiusi due locali

Nel comprensorio della Compagnia di San Miniato, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno eseguito un controllo presso due attività di ristorazione, segnalando rispettivamente due titolari di cariche alle autorità amministrativa e sanitaria. Sospesa l'attività dei due locali.

Nel primo caso, gli operatori hanno contestato l’esercizio dell’attività di preparazione e manipolazione alimenti senza glutine, con presenza di menù per persone affette da celiachia, in assenza di notifica sanitaria e registrazione all’Autorità competente e non contemplata nel manuale di autocontrollo. Nella circostanza, è scattata l’immediata sospensione ed inibizione dell’attività di ristorazione.

Nel secondo caso è stato rilevato il locale deposito alimenti in precarie condizioni igienico sanitarie, per presenza diffusa di infestanti vivi e morti, nello specifico blatte, in vari punti della pavimentazione. In tale circostanza, è scaturita l’immediata sospensione del locale.