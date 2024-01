Chiuso l'anno, l'Arma dei Carabinieri fa un primo bilancio delle attività preventive e di contrasto alla criminalità svolte durante le festività a Pisa e Provincia, in attesa che il periodo si concluda con l'Epifania. I controlli sono stati eseguiti in città e sulle strade, al fine di tutelare l'incolumità delle persone e l'ordine pubblico.

Un soggetto è stato controllato e poi denunciato in centro a Pisa per atti osceni in luogo pubblico. Nello specifico è stato sorpreso a urinare sulla pubblica via, incurante della presenza di numerose persone.

Un cittadino straniero è stato denunciato per inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato; è stato sottoposto a verifica in via Livornese e risultato destinatario del decreto di espulsione emesso dalla Questura di Pisa.

Un terzo soggetto è stato denunciato per inottemperanza al divieto di ritorno. Nello specifico, è stato controllato in viale Bonaini ed è risultato gravato dalla predetta misura che vieta il ritorno a Pisa. Stesso discorso per un quarto cittadino, controllato in via Cottolengo.

Per quanto riguarda il rispetto del Codice della strada: un conducente è stato segnalato per guida in stato di ebbrezza, per lui tasso alcolemico doppio al consentito mentre era al volante sull'Aurelia; stessa violazione per un altro indisciplinato controllato in una via della periferia di Pisa. A chiudere il conto, di nuovo sull'Aurelia nell'hinterland, c'è un terzo conducente, denunciato in stato di libertà perché si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare l'eventuale assunzione di stupefacenti.