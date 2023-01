Sicurezza, Nosu in azione per contrastare abuso di alcol e spaccio di droga in centro

Serata impegnativa quella tra sabato 21 e domenica 22 gennaio per gli agenti del Nosu, attivi su più fronti. A seguito delle reiterate incursioni negli asili e nelle scuole cittadine da parte di ignoti, gli uomini coordinati dal commissario Paolo Migliorini hanno effettuato controlli accurati in sette plessi scolastici di proprietà comunale, da Cisanello alle Piagge, dal Cep ai Passi, da San Giusto al centro storico, senza rilevare criticità pur svolgendo un'importante azione preventiva e deterrente, anche in considerazione della programmazione di ulteriori futuri controlli notturni a sorpresa.

Il servizio è poi continuato nelle piazze della movida per il contrasto alla cessione di alcol a minorenni e spaccio di stupefacenti. In special modo l’attenzione si è concentrata su piazza Dante dove, di fronte a un locale, si erano radunati più di cento giovani minorenni in forte stato di agitazione, fino a culminare in una rissa ove alcuni bulli dì nazionalità macedone, già noti per simili intemperanze e poi datisi alla fuga, hanno colpito senza alcun motivo apparente un giovane diciottenne pisano procurandogli lesioni al viso ed alla mandibola.

Solo il tempestivo intervento di tutti i quindici agenti del Nosu, accompagnati dall’unità cinofila con cane antidroga, è riuscito ad evitare più gravi conseguenze. Nonostante l’azione di contrasto posta in essere, che ha favorito il deflusso di buona parte dei giovani dalla piazza, un altro tentativo di rissa si è acceso ancora davanti allo stesso locale. Un altro minorenne ha aggredito un coetaneo sbattendolo nel muro e poi ha schiaffeggiato platealmente una ragazza che era intervenuta in suo soccorso. Nonostante la situazione critica, gli agenti del Nosu hanno notato anche altri minorenni a cui il gestore del locale stava continuando a servire bibite alcoliche.

Il titolare veniva così sanzionato per cessione di alcol a minorenni ed ammonito di sospendere l’attività illecita anche in considerazione della previsione di chiusura dell’esercizio alla seconda infrazione. Sono stati inoltre sequestrati alcuni spinelli e piccole quantità di hashish abbandonate a terra dai minorenni alla vista degli agenti e del cane antidroga. Gli operatori sono così riusciti a riportare la situazione a condizioni di normalità, rilevando purtroppo ancora una volta come lo smodato smercio di bevande alcoliche e il consumo di sostanze stupefacenti, anche fra i giovanissimi, sia causa primaria del turbamento dell’ordine pubblico.