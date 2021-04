Servizi anti-Covid delle forze dell'ordine, quasi 200 persone controllate: nessuna criticità segnalata

Nessuna criticità segnalata dalla Questura per il giorno di Pasqua per quanto riguarda il rispetto delle norme anti-Covid. Le pattuglie delle forze dell'ordine, come disposto dal prefetto, hanno effettuato servizi straordinari di controllo del territorio di Pisa e provincia per il contenimento della pandemia. Controllati complessivamente 133 veicoli e 194 persone, soprattutto sulle principali direttrici viarie.