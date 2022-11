San Miniato, controlli sulle strade nel ponte di Ognissanti: 2 patenti ritirate

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno eseguito, a partire dallo scorso fine settimana fino a martedì 1 novembre (un periodo dell’anno particolarmente sentito anche per la rituale visita ai defunti) uno specifico servizio di controllo del territorio, con particolare riguardo alla circolazione stradale e alla prevenzione e repressione dei reati. Nello specifico, il dispositivo messo in atto dai militari ha consentito di controllare 51 persone e 30 veicoli, e segnalare all’Autorità Amministrativa 2 soggetti per uso di sostanze stupefacenti, a cui è stata ritirata la patente di guida e di sequestrare 1 grammo di cocaina e 1 grammo di hashish.