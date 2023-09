Sorpresi con un machete e un coltello in auto: denunciati

Denunciati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa, in circostanze diverse accadute in un paese dell'hinterland, due cittadini di mezza età, per avere detenuto, senza giustificato motivo, nei rispettivi veicoli, un machete della lunghezza di 46 cm ed un coltello con lama di 11 cm.



Per quanto riguarda invece i controlli inerenti la sicurezza stradale è stato segnalato, in stato di libertà all’autorità giudiziaria, un conducente che, nel capoluogo, alla guida di un automezzo, ha rifiutato l’accertamento medico sanitario per evidenziare eventuale stato di alterazione psicofisica, come contemplato dal Codice della strada; scattati l’immediato ritiro della patente e l’affidamento del veicolo a terzi.



"Con l’inizio della stagione autunnale ed il ritorno sui banchi di scuola - sottolineano dal Comando provinciale Carabinieri - l’argomento della sicurezza stradale, come ogni anno, sarà oggetto di ampi e ripetuti approfondimenti per i più giovani che si apprestano e diventare conducenti di motocicli e/o autovetture ed anche per i giovanissimi, al fine di affiancarli in un percorso di sicurezza stradale con congruo anticipo sulle maggiori età. Gli incontri negli istituti scolastici, tenuti dall’Arma dei Carabinieri e fortemente voluti dal MIUR, sono da tempo eventi graditissimi per gli studenti di tutte le scuole ed un valido ausilio per gli insegnanti, cui spetta il gravoso quanto alto, imprescindibile e prezioso compito di contribuire a formare cittadini consapevoli e altruisti".