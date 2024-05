Controlli serrati nel cuore della città: stazione e Vettovaglie nel mirino delle forze dell'ordine

Servizi straordinari di controllo del territorio effettuati nel pomeriggio di giovedì 2 maggio, come disposto dal questore della provincia di Pisa, a seguito delle determinazioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in alcune aree di Pisa, in particolare piazza Vettovaglie e zona stazione.

I servizi, coordinati dalla Questura, hanno visto il coinvolgimento di pattuglie della Guardia di finanza, del Reparto prevenzione crimine di Firenze, della Polizia locale del Comune di Pisa, oltre al personale della Squadra mobile, Divisione amministrativa e Ufficio Immigrazione, portando al conseguimento di incisivi risultati operativi. Nello specifico, nel corso del servizio, un uomo straniero è stato sorpreso in possesso di sostanza stupefacente e denunciato per detenzione ai fini di spaccio, inoltre è stata segnalata alla Prefettura un'altra persona per uso di sostanza stupefacente.

Complessivamente sono state identificate 75 persone, di cui 25 stranieri, e controllati 32 veicoli; cinque inoltre gli esercizi commerciali sottoposti a controllo.

Nel pomeriggio del giorno dopo, venerdì 3 maggio, la Compagnia Carabinieri di Pisa - su disposizione del Comando Provinciale dell'Arma - ha pianificato un mirato servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno della guida in stato di ebbrezza e/o sotto effetto di sostanze psicotrope, nonché al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai reati in genere.

Il servizio ha riguardato l’area della stazione ferroviaria centrale e le vie limitrofe. Sono state impiegate 10 pattuglie che hanno avuto il supporto anche di un'unità cinofila antidroga.

Denunciati all'autorità giudiziaria:

- tre persone, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, poichè sorprese in possesso di hashish ed eroina, oltre a complessivi 500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita;

- due persone che hanno violato il divieto di ritorno nel Comune di Pisa;

- due conducenti, per guida in stato di ebbrezza, con tassi di alcool - accertati mediante etilometro - superiori oltre due volte il limite consentito dalla legge, con conseguente ritiro della patente di guida;

- un terzo conducente, per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati ad accertare eventuale assunzione di sostanze stupefacenti;

- due persone, per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere, che sono state sorprese, senza un valido motivo, in possesso di coltelli e tenaglie.

In totale nel corso del servizio sono state identificate venticinque persone, controllati 15 veicoli ed ispezionati 5 esercizi pubblici.