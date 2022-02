Movida e Covid: controlli nel centro di Pisa

Nella serata di ieri, con il supporto di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana della Polizia di Stato, si sono svolti a Pisa, nell’area di Piazza delle Vettovaglie, Piazza Dante, Piazza dei Cavalieri, Borgo Stretto, Piazza Garibaldi, Piazza XX Settembre, Via San Martino, Corso Italia, nella zona della Stazione Centrale e sui Lungarni, specifici servizi di controllo del territorio per assicurare il rispetto e la corretta applicazione delle disposizioni restrittive adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e prevenire e contrastare tutte le condotte illecite connesse alla movida che possono creare pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.



Nel corso del servizio sono state identificateNel corso dei servizi un pisano 24enne è stato segnalato all’autorità amministrativa per detenzione di una dose di hashish per uso personale, regolarmente sequestrata.