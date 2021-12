Controlli nel giorno di Santo Stefano: oltre 600 persone identificate dalla Polizia di Stato

Servizi straordinari interforze di controllo del territorio a Pisa e provincia nel giorno di Santo Stefano per vigilare sull’osservanza delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ai servizi hanno partecipato equipaggi della Questura, della Polizia ferroviaria, della Polizia stradale, della Polizia difFrontiera, della Guardia di finanza, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia locale.

Sempre nella giornata del 26 dicembre, in considerazione del maggior afflusso di persone a Pisa, si sono svolti specifici servizi di vigilanza predisposti dal questore per le festività natalizie, con particolare attenzione alle zone comprese lungo l’asse pedonale di Borgo Largo e piazza Vittorio Emanuele II e nell’area compresa tra Piazza dei Miracoli e Piazza dei Cavalieri, al fine di prevenire fenomeni di microcriminalità e contrastare la presenza di ambulanti abusivi, venditori di prodotti contraffatti e vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica.. Complessivamente dalla sola Polizia di Stato sono state identificate 641 persone, due delle quali sono state sanzionate per il mancato rispetto della normativa anti-Covid. Controllati anche due esercizi commerciali nei quali non sono state rilevate irregolarità.