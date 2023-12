Accusato di scippo sorpreso con la droga in zona stazione

La Polizia di Stato ha rintracciato e arrestato, ieri mattina 13 dicembre, un 23enne cittadino ivoriano, in regola con il permesso di soggiorno e residente a Firenze, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Firenze. L’uomo è accusato del reato di furto con strappo aggravato, avvenuto a Fucecchio lo scorso 30 ottobre in danno di una persona anziana e con problemi di deambulazione. Il soggetto è stato sorpreso da una pattuglia della Squadra Volanti della Questura in via Corridoni a Pisa.

Il giovane è stato anche sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di circa 1 grammo di cocaina e un altro di hashish. La droga è stata sequestrata e lui è stato segnalato in Prefettura come assuntore di stupefacenti. Infine, è stato accompagnato dalla pattuglia negli uffici di via Mario Lalli e al termine degli atti di rito è stato ristretto presso la locale casa circondariale don Bosco.

Un altro intervento di sicurezza è avvenuto alle ore 16, da parte della pattuglia della Squadra Volanti della Questura assegnata al quartiere di Cisanello. Gli agenti hanno proceduto al controllo di alcuni soggetti appiedati, che alla vista della Polizia hanno palesato un atteggiamento sospetto, come se si volessero sottrarre ai controlli. Tra costoro è stato identificato un cittadino 22enne originario delle Filippine, residente a Pisa, che sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di stupefacente del tipo metanfetamina 'Shaboo', per un peso di circa 3 grammi. Al termine delle incombenze procedurali è stato segnalato come assuntore di stupefacenti.