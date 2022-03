Controlli della polizia in centro a Pisa: fermato 24enne irregolare, sarà espulso

Nella serata di ieri, 4 marzo, sono stati svolti in centro a Pisa servizi straordinari di controllo amministrativo, eseguiti in via congiunta dalle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale). Lo scopo era verificare la corretta osservanza da parte degli esercizi commerciali e dei clienti delle prescrizioni governative in materia di contenimento della pandemia, oltre prevenire e reprimere tutte le condotte contrarie alla legge.

Tra le oltre 50 persone sottoposte a controllo, è stato fermato un tunisino di 24 anni. Secondo la ricostruzione, poco prima di essere preso in consegna dagli agenti, si era reso protagonista di una lite violenta con un altro stranierio, che è riuscito a fuggire subito dopo lo scontro. E' risultato privo di documenti, così è stato portato in Questura per il fotosegnalamento per la rituale identificazione, da cui è emerso il suo stato di clandestinità. Il giovane è stato pertanto trattenuto e sono state avviate nei suoi confronti le procedure di espulsione dal territorio nazionale.

Sempre ieri la Divisione Anticrimine della Polizia ha emesso la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con contestuale provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Pisa per tre anni nei confronti di un cittadino tunisino 25enne, residente a Montelupo Fiorentino, resosi responsabile, negli ultimi mesi, di diversi reati contro il patrimonio e la pubblica fede, commessi nella città di Pisa, e di violazioni amministrative in materia di stupefacenti. In caso di infrazione all'ordine del Questore potrà essere denunciato alla Procura della Repubblica per la relativa violazione.