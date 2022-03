Controlli in centro contro la microcriminalità: un 22enne non rispetta il divieto di dimora a Pisa

Nel pomeriggio di ieri, 28 febbraio, la Questura di Pisa ha effettuato in città servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e di reati di microcriminalità. Le zone interessate sono state in particolare quelle della Stazione Centrale, lungo l'asse di Corso Italia e le aree limitrofe. Alle operazioni hanno partecipato due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana della Polizia di Stato provenienti da Firenze.

Nel corso dei servizi sono state identificate 24 persone, controllati 8 veicoli ed un esercizio commerciale. Durante il servizio è stato identificato tra gli altri un 22enne di origine rumena, intravisto dagli operatori mentre in piazza Vittorio Emanuele cercava di eludere il controllo. Il giovane è risultato avere a carico la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio della provincia di Pisa, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Pisa lo scorso 7 febbraio; il 22enne è stato accompagnato in Ufficio per la redazione degli atti da trasmettere in Tribunale in ordine alla riscontrata violazione del divieto impostogli dal giudice.