Controlli della Polizia: due espulsioni di irregolari e interventi per persone moleste

La Polizia di Pisa ha eseguito diversi controlli ed interventi nelle ultime 24 ore. Durante un pattugliamento notturno in zona stazione, la Squadra volanti ha rintracciato due cittadini marocchini, un 31enne ed un 28enne, entrambi irregolari sul territorio nazionale. I due sono stati accompagnati in Questura, sottoposti a

fotosegnalamento e messi a disposizione dell'Ufficio Immigrazione, che ha avviato nei loro confronti la procedura per la definitiva espulsione dal territorio nazionale.

Gli agenti, intorno alle 13.20 di ieri 3 gennaio, sono intervenuti in viale Bonaini presso un condominio, perché era stata segnalata una persona sospetta entrata nel cancello dello stabile. Temendo un furto in abitazione, gli operatori si sono precipitati sul posto e, dopo aver ispezionato il vano scale, hanno rintracciato il soggetto, noto agli operatori come assuntore di stupefacenti. L'uomo è stato accompagnato in ufficio, dove gli sono state notificate alcune comunicazioni del Tribunale per pendenze penali in corso. E' stato infine congedato: verrà denunciato, dopo la eventuale presentazione di apposita querela, per violazione di domicilio.

In serata, alle ore 21.25 circ, una volante è intervenuta presso il pronto soccorso di Cisanello per una persona che arrecava disturbo. L'uomo è risultato essere un cittadino rumeno 29enne, già noto agli operatori, che in evidente stato di ebbrezza alcolica infastidiva sia le persone in attesa di visita che il personale infermieristico. Dopo il tappa in Questura gli è stata contestata la violazione amministrativa per ubriachezza molesta.