Controlli della Polizia sul litorale: identificate 21 persone

Servizi straordinari di controllo nella serata di ieri, 17 agosto, sul litorale pisano, da parte della Polizia di Stato con la partecipazione di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana giunte da Firenze, per rispondere alle richieste di maggior sicurezza provenienti da cittadini e opinione pubblica e per assicurare il rispetto e la corretta applicazione delle disposizioni impartite per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Nell’ambito del servizio sono stati effettuati posti di controllo sulle principali direttrici viarie del litorale. Nel complesso sono state identificate 21 persone e controllati 9 veicoli.