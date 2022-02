Centro storico: controllati 8 locali e 174 persone

Nella serata di ieri, venerdì 18 febbraio, si sono svolti in centro i consueti servizi straordinari di controllo congiunti, composti da personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri (compresi militari dei NAS), Guardia di Finanza e Polizia municipale, predisposti per assicurare il rispetto da parte degli esercizi commerciali e dei clienti delle prescrizioni governative in materia di contenimento della pandemia, e anche per prevenire e reprimere episodi di mala movida.

Nel corso del servizio sono state controllate 174 persone e 8 esercizi commerciali. Sono state riscontrate alcune violazioni in natura di sicurezza alimentare da parte di un locale pubblico, per cui è stata interessata il competente servizio della ASL per le prescrizioni.