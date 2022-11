Alla guida con un tasso alcolemico quattro volte oltre il consentito: denunciato

Approvato con delibera di Giunta dall'amministrazione comunale di San Giuliano Terme un piano di implementazione dei servizi di controllo notturni della Polizia municipale appositamente dedicati al contrasto del fenomeno della guida sotto l’effetto di alcool. Controlli che saranno effettuati - appunto - nel turno serale sulle arterie stradali caratterizzate dai maggiori flussi di traffico e da elevata incidentalità, senza comunque trascurare le strade minori, assicurano dal Comune.



E proprio nell’ultimo servizio svolto dalle pattuglie della Polizia municipale sulla via Statale dell’Abetone e del Brennero, uno dei conducenti fermati, sottoposto alla prova dell'etilometro, è risultato aver superato il tasso alcolemico di ben 4 volte quello consentito: il trasgressore è stato denunciato a piede libero, con ritiro e sospensione della patente, oltre al sequestro del veicolo.



"Tale attività, continuerà nei prossimi mesi proprio per mantenere alta l’attenzione riguardo al problema della correlazione tra gli incidenti stradali e l’assunzione di alcol durante la guida di veicoli, per un territorio, come quello di San Giuliano Terme, che è sollecitato da un forte attraversamento veicolare lungo la sua estesa rete stradale" sottolinea il sindaco Sergio Di Maio.