Notte di super lavoro per la Polizia municipale, tra cocaina, birre abusive e musica ad alto volume

Serata movimentata per gli uomini della Polizia municipale coordinati dal commissario Paolo Migliorini nell'ambito dei controlli che si sono svolti ieri nel centro storico pisano. Infatti gli agenti, giunti in piazza Vettovaglie, hanno arrestato un 24enne pregiudicato tunisino, trovato in possesso di 8 dosi di cocaina e di una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Lo straniero, visti arrivare gli agenti, ha tentato la fuga in direzione di Borgo Stretto, ma, inseguito, è stato raggiunto e fermato in via delle Case Dipinte dove ha anche cercato di disfarsi dell’involucro nel quale conservava lo stupefacente. La mossa non è passata inosservata agli agenti che hanno recuperato la droga ponendola sotto sequestro. Il 24enne era già stato arrestato sempre dagli uomini del Nucleo operativo per la sicurezza urbana il 20 marzo scorso in via Ulisse Dini sempre per lo stesso motivo.



Nel proseguo della serata gli agenti hanno effettuato controlli alle attività commerciali e, a seguito di diverse denunce penali presentate al Comando per il reato di disturbo del riposo delle persone, hanno posto sotto sequestro preventivo l’impianto stereofonico di un locale di Borgo Stretto. È la seconda volta che il titolare del locale viene denunciato. La Polizia municipale aveva infatti già eseguito un identico sequestro preventivo il 9 aprile scorso, per lo stesso motivo, che però, evidentemente, non era stato sufficiente per convincere il titolare del pubblico esercizio ad abbassare il volume della musica a notte fonda.



Infine gli agenti hanno sequestrato in piazza dei Cavalieri oltre 300 bottiglie di birra e liquori vari smerciate abusivamente ai frequentatori della zona, a basso prezzo, da persone di nazionalità bengalese.