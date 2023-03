Commercio abusivo e furto al supermercato: agenti della Municipale in azione

Nella giornata di sabato, gli agenti del Nucleo Centro Storico della Polizia municipale, coordinati dall’Isp. Gian Maria Pescatore, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, al fine di reprimere i fenomeni dei furti, dei parcheggiatori e dei venditori abusivi.

L’attività si è concentrata prima in via A. Pisano, dove le pattuglie hanno notato immediatamente un uomo extracomunitario intento a vendere alcuni oggetti di largo consumo ad alcuni passanti: immediato l’intervento con identificazione, sanzionamento e sequestro della merce.



Successivamente, con l’ausilio dei droni condotti dai piloti della Polizia municipale,è stata battuta tutta l’area monumentale del Duomo e, in particolare, il parcheggio scambiatore di via Pietrasantina, dove maggiormente si concentra il fenomeno dell’abusivismo nell’ultimo periodo dopo i numerosi blitz in Largo Cocco Griffi. Anche in questo caso sanzione e sequestro della merce per due persone di nazionalità senegalese intente a vendere diversi oggetti: nello specifico sono stati recuperati 591 pezzi posti in vendita abusivamente.



Poco dopo gli stessi agenti del Nucleo Centro Storico hanno intercettato in viale delle Cascine, presso il supermercato PAM, su segnalazione della direzione, due individui di nazionalità italiana e residenti in provincia di Taranto, pluripregiudicati per furto aggravato, danneggiamento, lesioni personali, percosse, interruzione di pubblico servizio e, uno dei due, addirittura per omicidio volontario commesso nel 2005.



I due avevano rubato merce per un valore di 106 euro all’interno del punto vendita, rompendo tutte le scatole in cui gli oggetti di consumo erano conservati e rendendo inutilizzabile il dispositivo antitaccheggio. Allontanandosi verso l’uscita, tuttavia, il servizio di vigilanza privata ha intimato ai due di fermarsi e la pattuglia di agenti in abiti civili appostata fuori dal negozio li ha bloccati rapidamente, non lasciando spazio neanche per un tentativo di fuga: arrestati e condotti presso gli uffici del Comando, i due malviventi sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per tentato furto aggravato. Il pubblico ministero di turno ha disposto l’immediata liberazione ex art. 121 disp. att. c.p.p. in attesa del giudizio.

"Ancora un importante risultato conseguito dai nostri agenti di Polizia municipale, a cui va il mio plauso, nel contrasto ai reati predatori e all'abusivismo - afferma l'assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno - sin dal primo momento abbiamo riposto attenzione ed impegno nel fronteggiare tali gravi fenomeni, in particolare nelle zone maggiormente interessate quali la zona Duomo ed il parcheggio di via Pietrasantina. Voglio esprimere la mia soddisfazione per i numeri ad oggi raggiunti grazie anche alle risorse impiegate per implementare la strumentazione in dotazione alla Polizia municipale quali i droni e alla professionalità e competenza dei nostri agenti".