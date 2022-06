Si intrufola in un'auto parcheggiata per rubare: arrestato 32enne

Serata di controlli quella di martedì per gli agenti del Nucleo operativo per la sicurezza urbana della Polizia municipale di Pisa in zona stazione. Alcuni giorni fa infatti i comitati dei residenti avevano lamentato una certa recrudescenza di fenomeni criminosi e di degrado al calare del sole, appena dopo il termine degli ordinari servizi diurni della Municipale, che ordinariamente presidia la zona dall’alba al tramonto.

Stavolta gli uomini, agli ordini del commissario Paolo Migliorini, sono tornati in forze, anche con l’aiuto del cane antidroga Arek.

"Diverse decine di stranieri di varie nazionalità sono stati controllati, perquisiti e identificati. Controllati anche diversi pubblici esercizi che tolleravano la presenza di pregiudicati ai propri tavolini, nonché esercizi di vicinato che rifornivano di alcol le persone accampate sui gradini di viale Gramsci. Dopo brevissimo tempo i porticati e le gallerie di viale Gramsci, via Mascagni e vie limitrofe risultavano sgomberi e improvvisamente abbandonati da soggetti ai margini della legalità" sottolineano dal Comando di via Battisti.



L’attenzione si è così spostata su via Vespucci e via Colombo dove gli agenti hanno sorpreso un uomo di 32 anni di origine tunisina, irregolare sul territorio, disoccupato e senza fissa dimora, con precedenti per spaccio di stupefacenti e furto aggravato. Il 32enne si era introdotto con metà del corpo nel finestrino di un’auto parcheggiata cercando di impossessarsi di alcuni oggetti dimenticati sul sedile dalla proprietaria. Perquisito, è stato trovato in possesso di 2 dosi di eroina dal peso complessivo di 3 grammi e di 15 capi di vestiario da donna nuovi, ancora con le etichette applicate, nascosti nello zaino, probabilmente sottratti ad un negozio della zona.





Condotto al Comando è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio, tentato furto aggravato e ricettazione. Il giovane si trovava attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma presso i Carabinieri di Pisa poiché già arrestato in aprile proprio per spaccio di stupefacenti.