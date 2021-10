Lotta ai 'topi' d'auto nella zona monumentale: ritrovato uno zaino rubato ad una coppia di turisti

Servizio di controllo straordinario del territorio effettuato sabato 23 ottobre dalla Questura, con l’appoggio di tre equipaggi aggiuntivi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Firenze. Particolare attenzione è stata posta ai parcheggi della zona del Duomo utilizzati dai turisti in visita a Piazza dei Miracoli. Sottoposti a controllo 23 veicoli e 37 persone, alcune delle quali con precedenti specifici in tema di furti a bordo di autovetture e nei cui confronti la Divisione Polizia Anticrimine della Questura sta valutando i trascorsi criminali per valutare l'emissione di eventuali misure di prevenzione del Questore.



Nel corso del servizio una pattuglia ha rinvenuto uno zaino, nascosto dietro un cespuglio di un giardino condominiale di via Cimabue, contenente un tablet, che era stato trafugato poco prima da un’auto di una coppia di turisti tedeschiEvidentemente i ladri, a seguito della pressione delle pattuglie della Polizia in zona, lo avevano temporaneamente occultato per non incappare nei controlli. Il dispositivo è stato restituito ai turisti, che nel frattempo si erano recati autonomamente in Questura per denunciare il furto.