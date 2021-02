Servizio straordinario della Polizia in città: oltre 50 persone controllate

Servizio straordinario di controllo del territorio messo a punto nel pomeriggio di ieri, 1 febbraio, da parte della Polizia di Stato della Questura di Pisa con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine 'Toscana' di Firenze. Le pattuglie hanno battuto le zone della stazione, dei quartieri San Giusto e San Marco, di Porta Fiorentina e Porta a Mare.

Sono stati controllati 37 veicoli e 51 persone e sono state elevate 3 contravvenzioni al Codice della Strada.

In piazza Vittorio Emanuele è stato sottoposto a controllo un 30enne nordafricano regolarmente residente a Crespina - Lorenzana. Da accertamenti effettuati dai poliziotti è emerso che l'uomo aveva precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti, inoltre era ricercato perché destinatario di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, poichè condannato a 1 anno e 1 mese di reclusione per i reati di ricettazione, furto aggravato e tentato furto aggravato. Portato in Questura, gli è stato notificato il provvedimento; il 30enne ha 30 giorni di tempo per chiedere all’Autorità giudiziaria di scontare la pena con una misura alternativa. Nel caso la richiesta non fosse accolta, per lui si potrebbero aprire le porte del carcere.

Infine alle ore 17 un equipaggio in via Francesco da Buti ha controllato tre persone. Una di esse, un 27enne del fiorentino, era destinataria della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa emesso dal questore nel luglio 2019. Pertanto gli agenti lo hanno condotto in ufficio e denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica.