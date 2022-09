Controlli in centro: in tre fermati con la marijuana in tasca

Servizi straordinari di controllo del territorio, sia in centro che in zona stazione, effettuati nel fine settimana a Pisa.

Le pattuglie della Questura ed i rinforzi dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, in costante sinergia con la Sezione Polizia Ferroviaria, hanno effettuato un costante pattugliamento delle aree sensibili, identificando centinaia di persone e, in appositi posti di controllo predisposti sulle direttrici viarie, numerosi veicoli. E i risultati non hanno tardato ad arrivare.



Una pattuglia della Polizia ha rinvenuto in via Fiorentina un ciclomotore, rubato qualche settimana prima a una ragazza pisana, alla quale è stato restituito.



Una pattuglia in Corso Italia ha sottoposto a controllo due giovani che alla vista dei poliziotti hanno accennato ad un cambio di direzione. Si tratta di un 24enne della Versilia e un 20enne sudamericano, trovati in possesso dopo un accurato controllo di circa 4 grammi di hashish, debitamente sequestrati. I due sono stati amministrativamente segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti.



Nel tardo pomeriggio in via Corridoni è stato controllato un rumeno 41enne, che da una ispezione in Banca dati e emerso essere ricercato dal luglio 2019 dall'Ufficio Esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Livorno, a seguito di condanna a 7 mesi di reclusione per violazione della legge sulle armi e oltraggio a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito è stato condotto al Don Bosco dove salderà il suo debito con la giustizia.



Nella tarda serata è stato sottoposto a controllo in via Puccini un nigeriano 37enne, trovato in possesso di diversi grammi di marijuana pronti per essere spacciati. Arrestato, su disposione del pm di turno è stato trattenuto nelle celle di sicurezza della Questura, in attesa della direttissima di lunedì mattina.