Sicurezza, servizi di controllo in centro: identificate 29 persone

Nella serata di ieri, 16 febbraio, con l’aiuto di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, la Polizia di Stato ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio con particolare riguardo alla zona compresa tra la Stazione di Pisa Centrale e l’asse di Corso Italia e zone limitrofe per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i reati di microcriminalità e prevenire ogni altra condotta che possa mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica. In totale sono state identificate 29 persone e controllati 8 veicoli. Tra gli identificati è stato rintracciato un tunisino 29enne, destinatario della notifica di alcuni provvedimenti giudiziari emessi nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica, accompagnato in Questura e poi congedato dopo le formalità di rito.