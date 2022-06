Controlli in centro: espulso un tunisino irregolare

Diciannove persone identificate e due esercizi commerciali controllati. Sono i numeri del servizio effettuato nella serata di ieri a Pisa, nella zona della Stazione Centrale e lungo l’asse di Corso Italia e aree limitrofe, dalle forze di Polizia sotto il coordinamento della Questura, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati di microcriminalità nonché alla prevenzione di ogni altra condotta lesiva per l’ordine e la sicurezza pubblica.



Da segnalare in particolare che in viale Gramsci una pattuglia della Polizia ha controllato due tunisini, sprovvisti di documenti e pertanto accompagnati in Questura per la compiuta identificazione. Uno dei due, un 29enne con alcuni precedenti di Polizia, è stato trattenuto in quanto irregolare e, una volta richiesto ed ottenuto il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale da parte del prefetto, il questore ne ha disposto l’accompagnamento presso il Centro di permanenza e di rimpatrio di Torino, da dove sarà definitamente trasferito a Tunisi.