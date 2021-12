Controllo Green Pass sui mezzi pubblici: sanzionata una persona

Nel pomeriggio di ieri, in centro a Pisa, sono stati effettuati servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati di microcriminalità, nonché ai controlli per il rispetto della normativa anti-Covid. Insieme alle pattuglie della Questura, hanno partecipato anche due equipaggi provenienti dal Reparto Prevenzione Crimine Toscana di Firenze.

Nel corso del servizio sono state identificate 41 persone e controllati 14 veicoli.



Diciotto delle persone controllate sono state fermate in discesa o in salita sui mezzi pubblici, al fine di verificare il possesso del Green Pass: una persona è stata sanzionata perché non ne era in possesso. Controllate inoltre 8 attività commerciali, senza rilevare criticità.Nel corso del servizio infine è stato denunciato alla Procura della Repubblica un 30enne per aver violato la misura di prevenzione del 'divieto di accesso a determinate aree urbane' (daspo urbano) a cui era stato sottoposto dal questore di Pisa.