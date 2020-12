Assalto ai supermercati della città: denunciate sei persone

Importanti risultati conseguiti grazie alle continue attività di controllo del territorio messe in atto dalla Questura di Pisa.

Solo nella giornata di ieri, infatti, il personale della Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino che si era reso responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie, ha denunciato in stato di libertà un altro cittadino tunisino per detenzione ai fini di spaccio di 1,7 grammi di cocaina e 2,9 di hashish, ed ha denunciato, per rapina impropria ai danni dei dipendenti di un supermercato, due cittadini italiani che, dopo aver rubato diversi generi alimentari, per assicurarsi la fuga, hanno minacciato di morte un dipendente.



Sempre sul fronte dei reati contro il patrimonio, tre cittadini georgiani sono stati denunciati per furto aggravato commesso in un supermercato, mentre una cittadina albanese è stata denunciata per furto aggravato commesso in un altro negozio della grande distribuzione.

Un cittadino italiano è stato invece denunciato per evasione ed è stata ripristinata la misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto.