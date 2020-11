Covid e sicurezza, controlli della Polizia: scattano denunce e multe

Proseguono le attività di controllo del territorio eseguite dalla Polizia di Pisa. Negli ultimi giorni, in particolare, sono state controllate oltre 1800 le persone, 374 veicoli e 11 attività commerciali. Le attività hanno portato a sanzionare 115 guidatori per infrazioni al codice della strada.

Nel corso dei controlli sono state denunciate 10 persone per vari reati tra cui spaccio, truffa, resistenza a pubblico ufficiale, furto e ricettazione. Sette le persone segnalate per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale mentre un cittadino italiano è stato sottoposto agli arresti domiciliari per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, in esecuzione a un' ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Pisa. Nel corso dei servizi sono anche stati sequestrati 5 grammi di eroina e 4 di cocaina. Le persone sanzionate per violazioni alla normativa emessa per il contenimento della diffusione del Covid sono 7.