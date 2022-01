Controlli serrati nella notte di Capodanno: nessuna irregolarità

San Silvestro di controlli da parte delle forze dell'ordine nelle zone della movida a Pisa per assicurare il rispetto e la corretta applicazione delle disposizioni restrittive in materia di emergenza da Covid-19, nonché prevenire e contrastare le condotte che possono creare pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione della festività del Capodanno. Sono state identificate 52 persone, controllati 5 veicoli e 10 esercizi commerciali: nessuna irregolarità riscontrata.