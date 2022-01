Controlli in centro della Polizia: decine di identificati

Nella giornata di ieri, 21 gennaio, la Polizia ha eseguito diversi controlli in centro a Pisa per la prevenzione di reati ed assicurare il rispetto delle normative legate alla pandemia.

Nel pomeriggio gli agenti, con l'ausilio di tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine provenienti di rinforzo da Firenze, hanno effettuato nella zona della Stazione Centrale e lungo l'asse di Corso Italia ed aree limitrofe, mirati servizi straordinari di controllo del territorio per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti ed i reati di microcrimalità, al fine di prevenire ogni altra condotta che può mettere in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso del servizio sono state identificate 34 persone e controllati 17 veicoli.

In serata l'attività si è concentrata nelle zone di Piazza delle Vettovaglie, Piazza Dante, Piazza dei Cavalieri, Borgo Stretto, Piazza Garibaldi, Piazza XX Settembre, via San Martino, Corso Italia, fino alla stazione lungarni. Nel corso del servizio sono state identificate 24 persone e controllati 9 esercizi pubblici. Non sono state riscontrate criticità.