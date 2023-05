Servizio straordinario di controllo in zona stazione nel pomeriggio di ieri e fino a sera inoltrata. L'attività è stata coordinata dalla Questura, con l’impiego di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana della Polizia di Stato e di una pattuglia della Polizia municipale di Pisa.



Nel corso del servizio sono state identificate 39 persone, controllati 27 veicoli e rilevate 3 sanzioni al Codice della Strada per violazioni inerenti la mancata revisione biennale dei veicoli e il mancato uso delle cinture di sicurezza.





Denunciato inoltre in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 52enne pisano per il reato di falsa attestazione sulla identità personale in quanto, sottoposto ad un controllo di Polizia in via Fiorentina, ha fornito ai poliziotti le generalità del fratello, poiché a lui era stata revocata la patente di guida.I poliziotti hanno approfondito il controllo ed hanno scoperto il maldestro tentativo del 52enne che, oltre alla denuncia penale, ha rimediato anche sanzioni amministrative al Codice della Strada per guida con patente revocata e circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.