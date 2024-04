Controlli a Pisa e provincia: quattro persone denunciate

Nella giornata di venerdì 5 aprile, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno sorpreso e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica un soggetto, notato in centro in violazione della misura del divieto di ritorno nel comune di Pisa in corso di validità.

In un’altra circostanza, sempre i militari della Sezione Radiomobile hanno controllato un soggetto che, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello multiuso. Inoltre, la stessa persona è stata sorpresa con indumenti del valore complessivo di circa 150 euro, ancora provvisti del cartellino di vendita, che sono risultati oggetto di furto ai danni di un noto negozio di abbigliamento del centro. I capi di abbigliamento recuperati sono stati restituiti al legittimo proprietario, mentre il coltello è stato sottoposto a sequestro. Per l’uomo è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e ricettazione.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontedera, infine, nel corso di servizi di controllo della circolazione stradale, hanno controllato due conducenti, riscontrando nel primo caso un tasso pari a 1,34 g/l e nel secondo un tasso pari a 1,16 g/l. Tutti e due i conducenti sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa per guida in stato di ebbrezza. Patenti di guida ritirate.