Ferragosto, forze dell'ordine dalla città al litorale per garantire la sicurezza

Controlli rafforzati in tutta la provincia in questo fine settimana che coincide con Ferragosto

Sarà un fine settimana di controlli rafforzati quello appena iniziato, che coincide con Ferragosto, momento clou dell'estate. Per questo weekend la Questura di Pisa con apposita ordinanza del questore ha disciplinato il potenziamento dei servizi di vigilanza e di controllo del territorio, sia a Pisa, dove si registra una massiccia presenza di turisti, sia nei principali centri della provincia, sia sul litorale, da Vecchiano fino a Calambrone, preso d’assalto come da tradizione da migliaia di bagnanti.

L’allerta coinvolge, oltre alla Questura ed ai Commissariati di Pontedera e Volterra, le Specialità della Polizia di Stato (l’Ufficio della Polizia di Frontiera aerea presso l’aeroporto Galilei, la Polizia Ferroviaria alla stazione e la Polizia Stradale) e le altre Forze di Polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale di Pisa), che fino alla notte di Ferragosto pattuglieranno le zone più sensibili per assicurare la necessaria tranquillità ai cittadini in ferie ma anche il rispetto delle normative anticovid. Le pattuglie, coordinate da un commissario della Questura per assicurare la piena sinergia tra le varie forze coinvolte ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni nei servizi, sono state intensificate su tutti i quadranti orari; saranno affiancate da periodici sorvoli dall’alto dagli elicotteri sia della Polizia di Stato, di stanza all’aeroporto di Firenze, che dagli elicotteri dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di stanza al Galilei di Pisa.