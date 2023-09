Impenna in motorino davanti ai militari: giovane nei guai

L'ultima serata di 'libertà' prima del rientro tra i banchi di scuola ha creato qualche problema ad alcuni giovanissimi, finiti nella rete dei controlli dei Carabinieri di San Miniato che si sono concentrati proprio nelle adiacenze dei principali luoghi di aggregazione dei ragazzi.

I militari, insieme ai colleghi del Nas di Livorno, hanno complessivamente controllato 112 persone, 3 esercizi pubblici e 74 veicoli.

Rilevate 8 irregolarità al codice della strada con i trasgressori, quasi tutti ragazzi, che sono stati sanzionati, tra l’altro, per mancata revisione, eccesso di velocità e

mancato uso delle cinture di sicurezza.

Alcuni ciclomotori sono stati, inoltre, sottoposti a fermo e a sequestro amministrativo; vi è stato chi trasportava un passeggero e non lo poteva fare; chi, non accorgendosi della presenza del posto di controllo, ha pensato di passare davanti ai militari impennando su di una ruota e circolava a bordo di scooter, senza assicurazione e con targa di altro ciclomotore rottamato.



Denunciata inoltre una persona per minaccia a pubblico ufficiale, in quanto, mentre transitava a bordo della propria auto, non si è fermata all'alt dei Carabinieri. Una volta raggiunta, all’atto della contestazione amministrativa prevista, ha iniziato ad inveire contro gli operanti, minacciandoli e prospettando loro future ritorsioni.

Durante i controlli, infine, è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza un uomo, già noto ai Carabinieri della Compagnia, che, in evidente stato di ebbrezza, stava creando disordine in prossimità di un esercizio pubblico, urlando e cercando pretesti per discutere con altri passanti e avventori del locale.