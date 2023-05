Cosmetici senza le indicazioni obbligatorie in etichetta: commerciante sanzionato

Segnalato, nel comprensorio della Compagnia Carabinieri di Pisa, dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno il titolare di una rivendita commerciale al quale è stata contestata la detenzione, ai fini della vendita, di prodotti cosmetici preconfezionati (creme, oli, tinture per capelli) sprovvisti delle indicazioni obbligatorie in etichetta ed in lingua italiana.

Nella circostanza, i militari hanno proceduto al sequestro cautelare di 99 confezioni dei prodotti ed elevato sanzioni amministrative per 1000 euro.