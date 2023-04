'Carabinieri a quattro zampe' per contrastare lo spaccio di droga a scuola

Controlli questa mattina dei Carabinieri della Compagnia di Pisa, con l’ausilio di due unità del Nucleo Cinofili Carabinieri di Pisa San Rossore, nei pressi dell’IPSAR 'Giacomo Matteotti' e ITI 'Leonardo da Vinci', per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole.

Lion e Titan, questi i nomi degli speciali Carabinieri 'a quattro zampe', hanno fiutato gli zaini degli studenti in uscita dalle aule, concentrandosi, in particolar modo, su alcune piccole aree adiacenti, dove i ragazzi si ritrovano qualche minuto prima delle lezioni o durante gli intervalli.

L’attività dei Carabinieri ha, fortunatamente, permesso di escludere il possesso di sostanza stupefacente da parte degli studenti, ma è evidente che la proficua attività preventiva, che ha riscontrato il plauso dei dirigenti scolastici, mira soprattutto a sensibilizzare i giovanissimi e a renderli maggiormente consapevoli sulla delicata problematica del consumo di droga.



I servizi di prevenzione continueranno anche nei prossimi mesi per intervenire su eventuali attività di spaccio nelle vicinanze delle scuole, ma anche per suscitare una sempre più diffusa sensibilizzazione alla cultura della legalità.