San Miniato, maxi operazione dei Carabinieri: arrestato uno spacciatore e domiciliari per un altro uomo

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato, supportati dal Nucleo Cinofili di Pisa San Rossore, nella giornata di mercoledì 3 luglio, in un Comune dell’Alta Valdera, hanno eseguito delle perquisizioni personali, domiciliari e veicolari delegate dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di 4 soggetti residenti nel territorio, arrestando nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio uno dei 4 destinatari.

I militari, nel corso delle perquisizioni, hanno sorpreso il giovane mentre tentava di disfarsi di un involucro contenente circa 55 grammi di marijuana lanciandolo dalla finestra propria abitazione, insieme a una bilancina di precisione. Il successivo controllo all’interno abitazione ha permesso di rinvenire ulteriori grammi 10 della stessa sostanza stupefacente, che il ragazzo ha cercato di buttare nel wc.

Le altre perquisizioni hanno consentito ai Carabinieri di ritrovare nell’abitazione di un altro dei soggetti perquisiti, all’interno della camera da letto, un proiettile calibro 22. I militari operanti hanno eseguito quindi due misure cautelari del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione di braccialetto elettronico nei confronti dei due, per il reato di maltrattamenti in famiglia in concorso.

Il provvedimento cautelare è scaturito a seguito di reiterati episodi di maltrattamenti consistenti in violenze fisiche e psicologiche, perpetrati nei confronti della vittima, che aveva presentato denuncia ai Carabinieri. La donna, insieme alla figlia minorenne, sono state affidate ai servizi sociali, intervenuti su richiesta dei militari operanti, per il collocamento presso una struttura protetta.

Il soggetto arrestato, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato alla propria abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata di giovedì 4 luglio, al seguito del quale è stato convalidato l’arresto e applicata la misura cautelare dell’obbligo della presentazione alla Polizia Giudiziaria.