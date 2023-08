Il Comune di Calcinaia, in una nota sul proprio sito, ha illustrato i risultati dell'attività di pattugliamento e controllo della Polizia Municipale per i mesi estivi di luglio e agosto. Rilevanti i numeri legati all'attività: ci sono 24 sanzioni con relativo sequestro del veicolo per assenza di copertura assicurativa; poi ben 5 persone siano state trovate alla guida di veicoli senza patente, perché mai conseguita oppure perché revocata.

Sono stati inoltre recuperati e restituiti ai legittimi proprietari due scooter che erano stati rubati ed è stata individuata anche un’autovettura, guidata da una persona poi denunciata per ricettazione, che risultava essere stata oggetto di furto. Anche l’automobile è stata successivamente riconsegnata al legittimo proprietario.

Dal punto di vista della salvaguarda ambientale, anche grazie alle molte telecamere mobili posizionate in angoli strategici del territorio, nei primi sei mesi dell’anno sono stati comminati 22 verbali di abbandono rifiuti.

Gli agenti che fanno parte della squadra della Comandante della Polizia Locale, Monica Vanni, hanno svolto anche un grande lavoro sotto l’aspetto della tutela degli animali prestando soccorso oltre che a numerosi cani e gatti, anche ad un pappagallo restituito poi al proprietario. Da segnalare anche il salvataggio di una piccola lepre trovata abbandonata nei giardini di Fornacette e consegnata per le cure necessarie alla Lipu di Livorno.