Ponsacco, controlli nello stabile di via Rospicciano: espulsi tre irregolari

Servizio straordinario di controllo del territorio per il contrasto dell'immigrazione clandestina effettuato oggi a Ponsacco dal personale del Commissariato di Pontedera, della Stazione Carabinieri e della Polizia municipale di Ponsacco, con l’ausilio dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa.

Sono stati fermate e identificate alcune persone, di nazionalità marocchina, che dormivano in case o strutture abbandonate in città, in particolare nei locali adibiti a garage dello stabile di via Rospicciano.

Tre giovani di età compresa tra i 20 e 25 anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno, sono stati sgomberati, mentre altri 3 irregolari sono stati espulsi dal territorio nazionale con ordine del questore.

Con l’intervento di operai è stato costruito un muro per impedire l’accesso all’area dichiarata inagibile e in pessime condizioni igieniche.

(Nella foto d'archivio lo stabile di via Rospicciano)