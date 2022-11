Porta a Mare, controlli nello stabile della ex Vitarelli: rintracciati tre irregolari

Nelle prime ore di ieri mattina,19 novembre, pattuglie della Squadra Volanti e della Squadra Mobile della Questura hanno circondato ed effettuato un approfondito controllo nello stabile abbandonato della 'Vitarelli glass' in via di Nugolaio a Porta a Mare, dove periodicamente sono stati già effettuati accessi dalla Polizia di Stato, che hanno consentito di individuare balordi che vi trovano alloggio per la notte, ma anche di rinvenire droga e refurtiva.



Anche stavolta il blitz ha portato i suoi frutti: all’interno dell‘immobile in disuso sono stati scovati tre nordafricani, due tunisini ed un algerino, che vi stavano bivaccando. I tre, con qualche denuncia a carico per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti, sono stati accompagnati in Questura per il fotosegnalamento e la denuncia a loro carico per il reato di invasione di edifici, per poi essere messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per avviare le pratiche di espulsione dal territorio nazionale.



In un’altra stanza dello stabile i poliziotti hanno anche rinvenuto una bici elettrica del servizio di bike sharing cittadino RideMovi, di discreto valore commerciale, che è stata portata in ufficio e successivamente riconsegnata alla società di gestione del servizio.