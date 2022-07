Fermato con le tessere sanitarie intestate ad un altro: denunciato

Controlli nella serata di venerdì 1 luglio nella zona della stazione e lungo l'asse di Corso Italia da parte delle forze dell'ordine sotto il coordinamento della Questura.



Un cittadino della Nuova Guinea 24enne, sottoposto a controllo in zona stazione, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di ricettazione, in quanto trovato in possesso di 3 tessere sanitarie ed un codice fiscale intestate ad un altro cittadino. Inoltre è stato anche segnalato alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90 come assuntore di stupefacenti, in quanto trovato in possesso di una dose di hashish.

Inoltre sono stati denunciati alla Procura della Repubblica un cittadino tunisino 38enne ed un italiano residente a Poggibonsi per violazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno a Pisa, disposto nei loro confronti dal questore di Pisa per tre anni a causa dei loro precedenti. I due sono stati sorpresi a girovagare in centro città violando dunque il provvedimento.



Nel corso del servizio sono state complessivamente identificate 45 persone, controllati 12 veicoli e 5 esercizi commerciali, senza ulteriori criticità.